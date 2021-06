В Брюсселе отменили требование о ношении масок на улице

Власти Брюсселя приняли решение отменить обязательное требование носить маски для на улице, за исключением оживленных торговых улиц.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил бургомистр Брюсселя Филипп Клоз.

"Вакцинация продолжается, и число заболевших снижается. С 9 июня больше не будет обязательного ношения маски на открытом воздухе, за исключением оживленных торговых улиц. Просим всех быть внимательными и ответственными", - написал Клоз в Twitter.

La vaccination avance et les chiffres baissent!

A partir du 9 juin, il ne sera donc plus obligatoire de porter un masque en extérieur, à l’exception des rues commerçantes fort fréquentées.

Nous demandons à chacun de rester prudent et responsable. @rudivervoort