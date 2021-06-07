В Брюсселе отменили требование о ношении масок на улице
Власти Брюсселя приняли решение отменить обязательное требование носить маски для на улице, за исключением оживленных торговых улиц.
Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил бургомистр Брюсселя Филипп Клоз.
"Вакцинация продолжается, и число заболевших снижается. С 9 июня больше не будет обязательного ношения маски на открытом воздухе, за исключением оживленных торговых улиц. Просим всех быть внимательными и ответственными", - написал Клоз в Twitter.
La vaccination avance et les chiffres baissent!— Philippe Close (@PhilippeClose) June 7, 2021
A partir du 9 juin, il ne sera donc plus obligatoire de porter un masque en extérieur, à l’exception des rues commerçantes fort fréquentées.
Nous demandons à chacun de rester prudent et responsable. @rudivervoort
Ранее сообщалось, что ресторанам и барам в Бельгии с 9 июня разрешат принимать посетителей в помещении, а полностью вакцинированные люди будут освобождены от тестирования после возвращения из-за границы.
Ослабление ограничений, запланированное на 9 июня, может продолжаться до тех пор, пока будет соблюдаться ограничение - менее 500 пациентов с коронавирусом в отделении интенсивной терапии.
По данным бельгийского института общественного здравоохранения Sciensano, в четверг их было 364. С 27 мая этот показатель был ниже отметки 500.
Также принято решение о том, что люди, возвращающиеся в Бельгию из страны в так называемой красной зоне и не полностью вакцинированные, должны будут пройти тестирование по прибытии. Однако люди, которые были полностью вакцинированы в течение как минимум двух недель, не будут проходить тестирование по возвращении.