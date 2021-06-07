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В Брюсселе отменили требование о ношении масок на улице

Понедельник, 7 июня 2021, 17:57

Власти Брюсселя приняли решение отменить обязательное требование носить маски для на улице, за исключением оживленных торговых улиц.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил бургомистр Брюсселя Филипп Клоз.

"Вакцинация продолжается, и число заболевших снижается. С 9 июня больше не будет обязательного ношения маски на открытом воздухе, за исключением оживленных торговых улиц. Просим всех быть внимательными и ответственными", - написал Клоз в Twitter.

Ранее сообщалось, что ресторанам и барам в Бельгии с 9 июня разрешат принимать посетителей в помещении, а полностью вакцинированные люди будут освобождены от тестирования после возвращения из-за границы.

Ослабление ограничений, запланированное на 9 июня, может продолжаться до тех пор, пока будет соблюдаться ограничение - менее 500 пациентов с коронавирусом в отделении интенсивной терапии.

По данным бельгийского института общественного здравоохранения Sciensano, в четверг их было 364. С 27 мая этот показатель был ниже отметки 500.

Также принято решение о том, что люди, возвращающиеся в Бельгию из страны в так называемой красной зоне и не полностью вакцинированные, должны будут пройти тестирование по прибытии. Однако люди, которые были полностью вакцинированы в течение как минимум двух недель, не будут проходить тестирование по возвращении.

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