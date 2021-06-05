Бельгія дозволяє ресторанам і барам приймати відвідувачів у приміщеннях

Ресторанам і барам в Бельгії з 9 червня дозволять приймати відвідувачів в приміщенні, а повністю вакциновані люди будуть звільнені від тестування після повернення з-за кордону.

Про це заявив прем'єр-міністр Олександр Де Кроо, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"За минулі місяці ми пройшли довгий шлях. Нам вдалося перетворити небезпечну ситуацію на сприятливий прогноз на літо", - заявив Де Кроо.

Дата 9 червня була намічена на початку травня і підтверджена в п'ятницю. Бари і ресторани будуть відкриті до 23:30 і поточні правила соціального дистанціювання продовжуватимуть застосовуватись.

Ослаблення обмежень, заплановане на 9 червня, може тривати до тих пір, поки буде дотримуватися обмеження - менше 500 пацієнтів з коронавірусом у відділенні інтенсивної терапії.

За даними бельгійського інституту суспільної охорони здоров'я Sciensano, в четвер їх було 364. З 27 травня цей показник був нижче позначки 500.

Також прийнято рішення про те, що люди, що повертаються до Бельгії з країни в так званій червоній зоні та в повному обсязі вакциновані, повинні будуть пройти тестування після прибуття. Однак люди, які були повністю вакциновані протягом як мінімум двох тижнів, не проходитимуть тестування після повернення.

Карантину для прибуваючих з-за меж Бельгії не буде, якщо мандрівник або повністю вакцинований, або вилікувався від COVID-19, або отримав негативний результат ПЛР протягом 72 годин. Це не відноситься до прибулих з районів, які вважаються "підвищеним ризиком".