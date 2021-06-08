В Україні почало роботу посольство Ірландії

У Києві вперше в історії двосторонніх відносин розпочало роботу посольство Ірландії - до цього ірландський посол у Празі працював в Україні за сумісництвом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

7 червня заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар прийняв копії вірчих грамот від посла Ірландії з резиденцією в Україні Тереси Ґілі, розповіли в пресслужбі МЗС України.

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Боднар відзначив, що започаткування роботи посольства Ірландії в Києві сприятиме активізації українсько-ірландського діалогу.

"Призначення пані посла Ірландії в Україні з резиденцією в Києві сприятиме пожвавленню політичних контактів, нарощуванню обсягів торгівлі, зміцненню взаємодії між нашими громадянами. Сподіваємося на позитивні зрушення ближчим часом у спрощенні процедури отримання ірландських віз для громадян України", - сказав Боднар.

Співрозмовники також обговорили підготовку візиту міністра закордонних справ та оборони Ірландії Саймона Ковене до України цьогоріч.

Ірландія визнала Україну 31 грудня 1991 року, дипломатичні стосунки між країнами були встановлені 1 квітня 1992 року.

З 2000 в Україні і в Ірландії функціонують почесні консульства. Посол Ірландії в Празі був послом в Україні за сумісництвом.