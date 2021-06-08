В Украине начало работу посольство Ирландии

В Киеве впервые в истории двусторонних отношений начало работу посольство Ирландии - до этого ирландский посол в Праге работал в Украине по совместительству.

Об этом сообщает "Европейская правда".

7 июня заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар принял копии верительных грамот от посла Ирландии с резиденцией в Украине Тересы Гили, рассказали в пресс-службе МИД Украины.

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Боднар отметил, что начало работы посольства Ирландии в Киеве будет способствовать активизации украинского-ирландского диалога.

"Назначение госпожи посла Ирландии в Украине с резиденцией в Киеве будет способствовать оживлению политических контактов, наращиванию объемов торговли, укреплению взаимодействия между нашими гражданами. Надеемся на положительные сдвиги в ближайшее время в упрощении процедуры получения ирландских виз для граждан Украины", - сказал Боднар.

Собеседники также обсудили подготовку визита министра иностранных дел и обороны Ирландии Саймона Коуэн в Украину в этом году.

Ирландия признала Украину 31 декабря 1991 года, дипломатические отношения между странами были установлены 1 апреля 1992 года.

С 2000 года в Украине и в Ирландии функционируют почетные консульства. Посол Ирландии в Праге являлся послом в Украине по совместительству.