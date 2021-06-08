Brexit: ЄС застеріг Британію від відтермінування нових перевірок товарів

Євросоюз застеріг Британію від одностороннього відтермінування нових перевірок товарів на кордоні між Британією та Північною Ірландією.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на BBC, про це сказав віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович.

За його словами, ЄС "не вагатиметься діяти швидко і рішуче, щоб забезпечити виконання Британією своїх міжнародних юридичних зобов’язань".

Невдовзі планується чергова зустріч сторін щодо коригування умов протоколу щодо Північної Ірландії - частини угоди про Brexit, яка встановлює особливості руху товарів між Республікою Ірландія, Північною Ірландією та рештою території Британії.

Зокрема, щоб зберегти "прозорий" кордон між обома частинами острова Ірландія, Північну Ірландію фактично залишили у єдиному ринку ЄС, а митні перевірки тепер мають здійснюватися у портах - між Північною Ірландією та Британією. На практиці це призвело не лише до труднощів з поставками, але й загострило невдоволення юніоністів у Північній Ірландії.

Щоб спростити адаптацію до нових правил, були запроваджені так звані перехідні періоди. Ще раніше у 2021 році Британія в односторонньому порядку продовжила дію деяких з них, а ЄС у відповідь почав юридичну процедуру.

Наступний етап запровадження нових правил, який стосуватиметься перевірок м’ясопродуктів, як ковбаси та фарш, має почати діяти з 1 липня - якщо сторони не домовляться відтермінувати це на пізнішу дату, або якщо Британія знову не зробить це в односторонньому порядку.

Британія погодилася на умови протоколу щодо Північної Ірландії, але з часу набрання чинності угодою виникла низка викликів і Лондон намагається домовитись про зміни до нього.

Відповідальний за Brexit міністр лорд Фрост визнав, що в уряді "недооцінили" вплив нових правил на рух товарів до Північної Ірландії.

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