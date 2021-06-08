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Чехія готова відкликати позов проти Польщі щодо шахти на кордоні за певних умов

Вівторок, 8 червня 2021, 14:34

Видобуток вугілля на вугільній шахті Турув може продовжуватися, але Польща повинна виплатити Чехії компенсацію в розмірі від 40 до 50 мільйонів євро і переглянути процедури видачі дозволів.

Такі умови висунуло уряд Чехії в суперечці з Варшавою, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Це ключові моменти чеської пропозиції про міжурядову угоду, яка може привести до відкликання позову, поданого Чехією проти Польщі в Суд ЄС у зв'язку з видобутком корисних копалин у вугільному районі, розташованому недалеко від чесько-польського кордону.

У травні суд постановив, що Польщі доведеться припинити видобуток корисних копалин, оскільки це негативно позначається на водних ресурсах сусідньої Чехії.

Однак державна компанія PGE Mining and Conventional Energy, яка контролює шахту і електростанцію, заявила, що не може погодитися призупинити роботу шахти, вказавши, що це призведе до імпорту вугілля.

"Щоб відкликати позов, Чехія наполягатиме на перегляді існуючих процесів видачі дозволів відповідно до європейського законодавства і надання всієї доступної інформації про наслідки видобутку корисних копалин", - заявив міністр навколишнього середовища Чехії Ріхард Брабец.

Чехія також вимагає відшкодування витрати на будівництво джерел питної води на чеській стороні кордону, орієнтовна вартість яких складе 40-50 мільйонів євро.

Минулого року Польща дозволила державній енергетичній групі PGE розширити операції на шахті. Чехія у зв'язку з цим подала позов проти Польщі до Суду ЄС. 

Чеські та німецькі міста розташовані лише за декілька кілометрів від шахти і димових труб електростанції.

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