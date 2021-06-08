Чехия готова отозвать иск против Польши по шахте на границе при определенных условиях

Добыча угля в угольной шахте Турув может продолжаться, но Польша должна выплатить Чехии компенсацию в размере от 40 до 50 млн евро и пересмотреть процедуры выдачи разрешений.

Такие условия выдвинуло правительство Чехии в споре с Варшавой, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Это ключевые моменты чешского предложения по межправительственному соглашению, которое может привести к отзыву иска, поданного Чехией против Польши в Суд ЕС в связи с добычей полезных ископаемых в угольном районе, расположенном недалеко от чешско-польской границы.

В мае суд постановил, что Польше придется прекратить добычу полезных ископаемых, поскольку это негативно сказывается на водных ресурсах соседней Чехии.

Однако государственная компания PGE Mining and Conventional Energy, которая контролирует шахту и электростанцию, заявила, что не может согласиться приостановить работу шахты, указав, что это приведет к импорту угля.

"Чтобы отозвать иск, Чехия будет настаивать на пересмотре существующих процессов выдачи разрешений в соответствии с европейским законодательством и предоставления всей доступной информации о последствиях добычи полезных ископаемых", - заявил министр окружающей среды Чехии Рихард Брабец.

Чехия также требует возмещения расходы на строительство источников питьевой воды на чешской стороне границы, ориентировочная стоимость которых составит 40-50 миллионов евро.

В прошлом году Польша разрешила государственной энергетической группе PGE расширить операции на шахте. Чехия в связи с этим подала иск против Польши в Суд ЕС.

Чешские и немецкие города расположены всего в нескольких километрах от шахты и дымовых труб электростанции.