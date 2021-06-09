На Чехію та Польщу подали до Суду ЄС через заборону членства іноземців-громадян ЄС у партіях

Єврокомісія подала до Суду ЄС на Польщу та Чехію у зв’язку з неможливістю членства у політсилах цих країн іноземців-громадян інших країн ЄС, які постійно там проживають.

Про це повідомили у пресслужбі Єврокомісії, пише "Європейська правда".

"У цих двох країнах-членах обмежено можливість членства громадян ЄС у національних політичних партіях. Внаслідок такого обмеження громадяни інших країн-членів, які проживають у Чехії або Польщі, не можуть повною мірою реалізовувати свої права і бути кандидатами на місцевих виборах або виборах до Європарламенту на тих самих умовах, як громадяни цих країн", - пояснюють у повідомленні.

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Зазначається, що Польща та Чехія - єдині члени ЄС, де досі зберігається така заборона.

Єврокомісія з цього приводу почала процедуру про порушення ще у 2012-2013 роках. Обидві країни продовжували наполягати, що їхнє національне законодавство з цього приводу не суперечить законодавству ЄС.

"Єврокомісія вважає, що обмеження, які не дозволяють негромадянам Польщі та Чехії відповідно бути членами політичних партій, суперечать законодавству ЄС, оскільки порушують статті 20(2)(b) і 22 Договору про функціонування ЄС та принципу недискримінації за ознакою громадянства", - зазначають у повідомленні.