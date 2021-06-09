На Чехию и Польшу подали в Суд ЕС из-за запрета членства иностранцев-граждан ЕС в партиях

Еврокомиссия подала в Суд ЕС на Польшу и Чехию в связи с невозможностью членства в политсилах этих стран иностранцев-граждан других стран ЕС, постоянно проживающих в стране.

Об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".

"В этих двух странах-членах ограничена возможность членства граждан ЕС в национальных политических партиях. Вследствие такого ограничения граждане других стран-членов, проживающие в Чехии или Польше, не могут в полной мере реализовывать свои права и быть кандидатами на местных выборах или выборах в Европарламент на тех же условиях, что и граждане этих стран", - объясняют в сообщении.

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Отмечается, что Польша и Чехия - единственные члены ЕС, где до сих пор сохраняется такой запрет.

Еврокомиссия по этому поводу начала процедуру о нарушении еще в 2012-2013 годах. Обе страны продолжали настаивать, что их национальное законодательство по этому поводу не противоречит законодательству ЕС.

"Еврокомиссия считает, что ограничения, которые не позволяют негражданам Польши и Чехии соответственно быть членами политических партий, противоречат законодательству ЕС, поскольку нарушают статьи 20 (2) (b) и 22 Договора о функционировании ЕС и принципа недискриминации по признаку гражданства", - отмечают в сообщении.