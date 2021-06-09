У Швейцарії на запит США арештували росіянина, який створив Кремлю систему моніторингу ЗМІ

У Швейцарії за запитом Сполучених Штатів затриманий громадянин Росії Владислав Клюшин, що володіє компанією, яка надає послуги моніторингу ЗМІ та соцмереж для адміністрації президента РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише видання Meduza.

Клюшин був затриманий ще в березні 2021 року, але лише днями про це написав профільний швейцарський сайт, який займається аналізом інформації від органів юстиції.

Згідно з даними швейцарського суду, Клюшина заарештували в кантоні Вале 21 березня 2021 року. Запит на його арешт і екстрадицію виходив від управління зовнішніх зв'язків Міністерства юстиції США за рішенням окружного суду штату Массачусетс від 19 березня.

За заявами його адвокатів суду, Клюшин відкидає висунуті проти нього Міністерством юстиції США звинувачення - але в чому вони полягають, у швейцарських судових документах не говориться.

Тільки 8 червня представник Мін'юсту США повідомив, що влада США звинувачує Клюшина і його спільників в інсайдерській торгівлі "на суми в десятки мільйонів доларів".

У справах про екстрадицію міністерство є першою інстанцією, чиє рішення обвинувачений може оскаржити спочатку в федеральному кримінальному суді, а потім - у Верховному суді Швейцарії. Однак обидві скарги захисту були відкинуті, незважаючи на пропозицію Клюшина внести заставу в 1,5 мільйона франків ($1,6 млн) - сума, яку Клюшин назвав відповідною вартості його ліквідних активів і не менше 40% всіх його активів.

Федеральний кримінальний суд Швейцарії у своєму рішенні, однак, вказав, що така сума, швидше за все, відповідає не більше ніж річному доходу арештованого, і на цій підставі відхилив прохання про заміну арешту на інший запобіжний захід. Зараз Клюшин перебуває у в'язниці швейцарського міста Сіон в кантоні Вале, де він був затриманий.

Клюшин близький до першого заступника адміністрації президента РФ Алєксєя Громова, проти якого США два місяці тому запровадили санкції.

Він відомий в Росії як власник ТОВ "М13" - великого постачальника послуг моніторингу ЗМІ та соцмереж для адміністрації президента РФ, федеральних міністерств та інших державних органів. Директор компанії М13 Александр Бадіка не відповів на запити журналістів, але факт арешту Клюшина підтвердило джерело, близьке до підприємства.

Тільки в 2020 році М13 уклало на держзакупівлі контрактів на 355 мільйонів рублів ($4,9 млн). Головною розробкою М13 - системою моніторингу ЗМІ "Катюша" - з 2016-го користується Кремль.

У січні 2021 року М13 отримала ще один держконтракт на моніторинг ЗМІ, месенджерів і соцмереж для адміністрації президента РФ і уряду.