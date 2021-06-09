ЄС не розглядає приєднання до санкцій США проти Західних Балкан
Санкції для Західних Балкан не входять до порядку денного Європейського союзу, попри рішення президента США Джо Байдена підписати указ про блокування власності та заборону на в'їзд в країну тим, хто "сприяє дестабілізації ситуації в регіоні".
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.
"Одна річ, яку ми повинні сказати, - це те, що будь-яке рішення про будь-які потенційні санкції повинно прийматися одноголосно країнами-членами. Так що, якщо держави-члени домовляться між собою щодо режиму санкцій, ми продовжимо йти цим шляхом, але на цю мить це не входить до порядку денного наших обговорень з нашими партнерами на Західних Балканах", - сказав представник Єврокомісії з закордонних справ.
США оголосили широкі санкції проти тих, хто звинувачується в корупції, порушенні прав людини або загрожує "миру, безпеці стабільності або територіальній цілісності" будь-якого регіону або держави на Західних Балканах або "підриває демократичні процеси або інститути" в регіоні.
Заморожування активів і заборона на в'їзд також поширяться на тих, хто підриває регіональні договори, включаючи угоду 2018 року між Грецією та Північною Македонією, яка врегулювала давню суперечку про назви між двома країнами, а також Дейтонські угоди 1995 року.
Нагадаємо, США запровадили санкції проти трьох болгар та 64 пов'язаних з ними компаній через корупцію, в тому числі санкції запроваджені проти олігарха, якого звинувачують у планах створити канал для впливу російських політичних лідерів на болгарський уряд.