ЕС не рассматривает присоединение к санкциям США против Западных Балкан

Санкции для Западных Балкан не входят в повестку дня Европейского союза, несмотря на решение президента США Джо Байдена подписать указ о блокировании собственности и запрете на въезд в страну тем, кто "способствует дестабилизации ситуации в регионе".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Одна вещь, которую мы должны сказать, - это то, что любое решение о любых потенциальных санкциях должно приниматься единогласно между странами-членами. Так что, если государства-члены придут к соглашению по режиму санкций, мы продолжим идти по этому пути, но на данный момент это не входит в повестку дня наших обсуждений с нашими партнерами на Западных Балканах", - сказал представитель Еврокомиссии по иностранным делам.

США объявили широкие санкции против тех, кто обвиняется в коррупции, нарушении прав человека или угрожает "миру, безопасности, стабильности или территориальной целостности" любого региона или государства на Западных Балканах или "подрывает демократические процессы или институты" в регионе.

Замораживание активов и запрет на въезд также распространятся на тех, кто подрывает региональные договоры, включая соглашение 2018 года между Грецией и Северной Македонией, которое урегулировало давний спор о названиях между двумя странами, а также Дейтонские соглашения 1995 года.

Напомним, США ввели санкции против трех болгар и 64 связанных с ними компаний из-за коррупции. В том числе санкции введены против олигарха, которого обвиняют в планах создать канал для влияния российских политических лидеров на болгарское правительство.