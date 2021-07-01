У Польщі затримали двох поліцейських, які ймовірно допомагали контрабандистам зброї 

У Польщі затримали двох поліцейських у рамках розслідування проти злочинної групи торговців зброєю.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

У прокуратурі Лодзі повідомили, що співробітників поліції підозрюють у перевищенні службових повноважень задля отримання фінансової та особистої вигоди, а один, ймовірно, сам займався незаконним продажем зброї і набоїв.

Якщо звинувачення буде доведено, поліцейським загрожує до 10 років позбавлення волі.

Загалом у рамках розслідування затримали 63 осіб, з них 15 знаходяться під арештом.

За даними слідства, організована злочинна група ввозила зброю з Чехії та Західної Європи, а також цікавилася антикварною зброєю часів Другої світової війни.

Як повідомлялося, днями Окружний суд у Перемишлі засудив до 11 років позбавлення волі українця за контрабанду гашишу.