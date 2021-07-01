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У Польщі затримали двох поліцейських, які ймовірно допомагали контрабандистам зброї 

Четвер, 1 липня 2021, 09:43

У Польщі затримали двох поліцейських у рамках розслідування проти злочинної групи торговців зброєю. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

У прокуратурі Лодзі повідомили, що співробітників поліції підозрюють у перевищенні службових повноважень задля отримання фінансової та особистої вигоди, а один, ймовірно, сам займався незаконним продажем зброї і набоїв.  

 

Якщо звинувачення буде доведено, поліцейським загрожує до 10 років позбавлення волі. 

 

Загалом у рамках розслідування затримали 63 осіб, з них 15 знаходяться під арештом. 

За даними слідства, організована злочинна група ввозила зброю з Чехії та Західної Європи, а також цікавилася антикварною зброєю часів Другої світової війни. 

 
 

Як повідомлялося, днями Окружний суд у Перемишлі засудив до 11 років позбавлення волі українця за контрабанду гашишу.

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