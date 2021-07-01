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В Польше задержали двух полицейских, которые вероятно помогали контрабандистам оружия

Четверг, 1 июля 2021, 09:43

В Польше задержали двух полицейских в рамках расследования против преступной группы торговцев оружием.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

В прокуратуре Лодзи сообщили, что сотрудники полиции подозреваются в превышении служебных полномочий для получения финансовой и личной выгоды, а один, вероятно, сам занимался незаконной продажей оружия и патронов.

 

Если обвинение будет доказано, полицейским грозит до 10 лет лишения свободы.

 

Всего в рамках расследования задержали 63 человек, из них 15 находятся под арестом.

По данным следствия, организованная группа ввозила оружие из Чехии и Западной Европы, а также интересовалась антикварным оружием времен Второй мировой войны.

 
 

Как сообщалось, на днях Окружной суд в Перемышле приговорил к 11 годам лишения свободы украинцев за контрабанду гашиша.

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