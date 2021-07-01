Швеція послабила карантинні обмеження зустрічей та масових заходів

У Швеції з 1 липня починають діяти пом’якшені карантинні правила, зокрема щодо зустрічей та масових заходів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aftonbladet.

Міністерка з охорони здоров’я та соціальних питань Лена Халленгрен зазначила, що поступ вакцинації і загальна ситуація дозволяють такий крок, але людям важливо не втрачати пильності і дотримуватись рекомендацій.

З 1 липня скасовується рекомендація обмежити спілкування колом найближчих людей, але організовувати зустрічі радять надворі та невеликими компаніями.

Всередині приміщень можна збиратися компаніями не більше 8 осіб, а кількісні обмеження для зустрічей на відкритому повітрі скасовуються.

Скасовуються часові обмеження роботи ресторанів і барів, але заклади повинні забезпечити відстань щонайменш метр між компаніями та обслуговувати клієнтів тільки за столиками.

Для масових заходів встановлені наступні правила: до 50 людей всередині приміщення, якщо не передбачено сидячих місць, та до 300 - з фіксованими сидячими місцями; надворі - до 600, якщо не передбачено фіксованих місць, та до 3000 - з сидячими місцями.

Рекомендацію ходити у магазин за покупками наодинці скасовано. Водночас магазини мають і далі контролювати кількість відвідувачів.

У громадських місцях рекомендують і далі уникати скупчень людей і тримати дистанцію, а пересуватися, замість громадського транспорту, пішки, на велосипеді або власному авто.

Зазначимо, більшість карантинних обмежень у Швеції не були юридично зобов'язуючими.