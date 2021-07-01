Швеция ослабила карантинные ограничения встреч и массовых мероприятиятий

В Швеции с 1 июля начинают действовать смягчены карантинные правила, в частности относительно встреч и массовых мероприятий.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aftonbladet.

Министр по здравоохранению и социальным вопросам Елена Халленгрен отметила, что прогресс вакцинации и общая ситуация позволяют такой шаг, но людям важно не терять бдительности и следовать рекомендациям.

С 1 июля отменяется рекомендация ограничить общение кругом близких людей, но организовывать встречи советуют на улице и небольшими компаниями.

Внутри помещений можно собираться компаниями не более 8 человек, а количественные ограничения для встреч на открытом воздухе отменяются.

Отменяются также временные ограничения работы ресторанов и баров, но учреждения должны обеспечить расстояние минимум метр между компаниями и обслуживать клиентов только за столиками.

Для массовых мероприятий установлены следующие правила: до 50 человек внутри помещения, если не предусмотрено сидячих мест, и до 300 - с фиксированными сидячими местами; на улице - до 600, если не предусмотрено фиксированных мест, и до 3000 - с сидячими местами.

Рекомендации ходить в магазин за покупками в одиночестве отменены. В то же время магазины должны и дальше контролировать количество посетителей.

В общественных местах рекомендуют и дальше избегать скоплений людей и держать дистанцию, а передвигаться, вместо общественного транспорта, пешком, на велосипеде или на собственном авто.

Отметим, большинство карантина в Швеции не были юридически обязывающими.