Кулеба рассказал, о чем будут говорить Зеленский и Байден

Президенты США и Украины будут подробно обсуждать участие Соединенных Штатов в процессе политико-дипломатического урегулирования и противодействия российской агрессии.

Об этом в интервью "ЛигаБизнесИнформ" рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба, сообщает "Европейская правда".

По его словам, это будет встреча с президентом самой влиятельной страны в мире и это не может быть просто встреча ради встречи.

"Программа-максимум - сделать новый шаг в вопросах взаимодействия с нашими партнерами в сфере безопасности и обороны, инвестиций и торговли. Я пока не знаю, выйдем ли мы из встречи уже с готовым ответом о том, каким будет участие США в процессе политико-дипломатического урегулирования и противодействия российской агрессии, но точно президенты будут очень подробно об этом говорить. Это будет ключевая тема", - сказал Кулеба.

По его словам, американцы уже находятся в этом процессе, но этого недостаточно, чтобы изменить поведение России.

"Русские, кстати, категорически отвергают вопросы взаимодействия с американцами на этом треке. Вспомните линию Сурков-Волкер. Но в нормандском процессе есть проблемы. Все говорят: Россия, ты - сторона конфликта, выполняй обязательства, прекращай войну. А Россия говорит: нет, мы не сторона конфликта ", - отметил министр.

"Пока мы не развяжем этот узел, полноценное урегулирование невозможно. И надо с американцами очень предметно поговорить о том, как развязать этот узел. Какую построить комбинацию, чтобы мы вышли из тупика", - добавил он.