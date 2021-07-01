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Кулеба рассказал, о чем будут говорить Зеленский и Байден

Четверг, 1 июля 2021, 12:40

Президенты США и Украины будут подробно обсуждать участие Соединенных Штатов в процессе политико-дипломатического урегулирования и противодействия российской агрессии.

Об этом в интервью "ЛигаБизнесИнформ" рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба, сообщает "Европейская правда".

По его словам, это будет встреча с президентом самой влиятельной страны в мире и это не может быть просто встреча ради встречи.

"Программа-максимум - сделать новый шаг в вопросах взаимодействия с нашими партнерами в сфере безопасности и обороны, инвестиций и торговли. Я пока не знаю, выйдем ли мы из встречи уже с готовым ответом о том, каким будет участие США в процессе политико-дипломатического урегулирования и противодействия российской агрессии, но точно президенты будут очень подробно об этом говорить. Это будет ключевая тема", - сказал Кулеба.

По его словам, американцы уже находятся в этом процессе, но этого недостаточно, чтобы изменить поведение России.

"Русские, кстати, категорически отвергают вопросы взаимодействия с американцами на этом треке. Вспомните линию Сурков-Волкер. Но в нормандском процессе есть проблемы. Все говорят: Россия, ты - сторона конфликта, выполняй обязательства, прекращай войну. А Россия говорит: нет, мы не сторона конфликта ", - отметил министр.

"Пока мы не развяжем этот узел, полноценное урегулирование невозможно. И надо с американцами очень предметно поговорить о том, как развязать этот узел. Какую построить комбинацию, чтобы мы вышли из тупика", - добавил он.

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Зеленский Байден
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