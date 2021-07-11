В МЗС Росії обурились через "вакцинний диктат" Франції
В МЗС Росії обурились через заяву держсекретаря при МЗС Франції Клемана Бона щодо російських і китайських вакцин від коронавірусу.
Із заявою в неділю виступила речниця МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське державне агентство ТАСС.
Раніше в неділю Клеман Бон висловив жаль, що Греція допускає на свою територію пасажирів, яким були зроблені щеплення вакцинами, зробленими в Росії або в Китаї.
"Ми засуджуємо Францію за подібні дискримінаційні висловлювання її високопоставленого представника, які відроджують в Європі дух неонацистської сегрегації", - заявила Захарова.
Речниця російського міністерства вважає, що з урахуванням того, що це не перше подібне висловлювання французького дипвідомства, це не особиста думка Бона, а політична позиція країни.
Захарова сказала, що французьке відомство не має права диктувати країнам, якими препаратами вакцинуватися.
"Не МЗС Франції диктувати країнам і народам, якими вакцинами щепитися", - заявила вона.
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