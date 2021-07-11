Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Бельгии умерла женщина, зараженная двумя вариантам COVID одновременно

Дуда в годовщину Волынской трагедии призвал к хорошим отношениям с Украиной "на основе правды"

В Турции разбился микроавтобус с мигрантами, 12 погибших

В Молдове проходят досрочные парламентские выборы, на зарубежных участках - очереди






В МИД России возмутились из-за "вакцинного диктата" Франции

Воскресенье, 11 июля 2021, 14:44

В МИД России возмутились из-за заявления госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона в отношении российских и китайских вакцин от коронавируса.

С заявлением в воскресенье выступила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское государственное агентство ТАСС.

Ранее в воскресенье Клеман Бон выразил сожаление, что Греция допускает на свою территорию пассажиров, которым были сделаны прививки вакцинами, сделанными в России или в Китае.

Читайте также
Во Франции штамм "Дельта" составляет уже более половины заражений

"Мы осуждаем Францию ​​за подобные дискриминационные высказывания ее высокопоставленного представителя, которые возрождают в Европе дух неонацистской сегрегации", - заявила Захарова.

Представитель российского министерства считает, что с учетом того, что это не первое подобное высказывание французского дипведомства, это не личное мнение Бона, а политическая позиция страны.

Захарова сказала, что французское ведомство не имеет права диктовать странам, какими препаратами вакцинироваться.

"Не МИДу Франции диктовать странам и народам, которыми вакцинами прививаться", - заявила она.

Читайте также: Не время пить шампанское: грозит ли России новый торговый конфликт с ЕС

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Франция МИД Россия Вакцины
powered by lun.ua