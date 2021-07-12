Дострокові вибори у Болгарії: дві провідні партії набирають майже порівну голосів

На дострокових парламентських виборах у Болгарії дві провідні партії набрали майже однакову кількість голосів, що знову може ускладнити формування коаліції.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на БГНЕС.

За підрахунками 95,22% голосів, коаліція колишнього прем’єра Бойко Борисова ГЕРБ-СДС 23,91% і це гірший результат ніж у квітні, коли за них віддали голоси 25,7% болгарських виборців.

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Натомість зросла підтримка партії "Є такий народ" популярного телеведучого та співака Славі Тріфонова. У квітні вони отримали 17,4%, тоді як зараз 23.66%.

До парламенту також проходять Болгарська соціалістична партія - 13.63%, коаліція "Демократична Болгарія" - 12.55%, Рух за права та свободи - 10.59% та партія "Встати! Мафія геть" - 5.04%.

Таким чином, 6 партій знову потрапили до парламенту, як і на попередніх виборах.

Нагадаємо, за результатами попередніх виборів жодна з партій не стала підтримувати кандидата від ГЕРБ на посаду глави уряду – ця партія з невеликими перервами знаходиться при владі у Болгарії з 2009 року.

Натомість опозиційним партіям не вдалося домовитися про формування коаліції.

Про політичну кризу у Болгарії - читайте у статті - "Шанс для проросійського президента: що змінять дострокові вибори у Болгарії".