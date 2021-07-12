Досрочные выборы в Болгарии: две ведущие партии набирают почти поровну голосов

На досрочных парламентских выборах в Болгарии две ведущие партии набрали почти одинаковое количество голосов, что снова может осложнить формирование коалиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БГНЕС.

По подсчетам 95,22% голосов, коалиция бывшего премьера Бойко Борисова ГЕРБ-СДС набрала 23,91% голосов и этот результат хуже, чем в апреле, когда за них отдали голоса 25,7% болгарских избирателей.

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Зато выросла поддержка партии "Есть такой народ" популярного телеведущего и певца Славе Трифонова. В апреле они получили 17,4%, тогда как сейчас - 23,66%.

В парламент также проходят Болгарская социалистическая партия - 13.63%, коалиция "Демократическая Болгария" - 12.55%, Движение за права и свободы - 10.59% и партия "Встать! Мафия вон" - 5.04%.

Таким образом, 6 партий снова попали в парламент, как и на предыдущих выборах.

Напомним, по результатам предыдущих выборов ни одна из партий не стала поддерживать кандидата от ГЕРБ на пост главы правительства - эта партия с небольшими перерывами находится у власти в Болгарии с 2009 года.

В то же время, оппозиционным партиям не удалось договориться о формировании коалиции.

О политическом кризисе в Болгарии - читайте в статье "Шанс для пророссийского президента: что изменят досрочные выборы в Болгарии".