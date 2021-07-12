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Вибори у Молдові – партія Санду може отримати конституційну більшість






Зеленський привітав Санду із перемогою її партії на виборах у Молдові

Понеділок, 12 липня 2021, 11:10

Президент України Володимир Зеленський привітав Майю Санду із перемогою її партії на парламентських виборах.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Щиро вітаю колегу президентку Молдови Майю Санду із переконливою перемогою демократичних проєвропейських політичних сил, зокрема партії "Дія і солідарність", на парламентських виборах! Це надзвичайно важливий крок дружньої Молдови на шляху реформ і реалізації європейських прагнень!", - написав Зеленський у Twitter.

На дострокових парламентських виборах у Молдові партія "Дія і солідарність" набрала 52,53% голосів виборців і отримала 63 мандати зі 101, тобто конституційну більшість.

Також до парламенту увійшли блок Партії соціалістів і Партії комуністів (ПСРМ-ПКРМ) колишнього президента Ігоря Додона та партія "Шор".

Про вибори у Молдові та їх значення для України – читайте у статті "Монобільшість без Зеленського: що змінять для України вибори у Молдові".  

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