Зеленский поздравил Санду с победой ее партии на выборах в Молдове

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Майю Санду с победой ее партии на парламентских выборах.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Искренне поздравляю коллегу президента Молдовы Майю Санду с убедительной победой демократических проевропейских политических сил, в частности партии "Действие и солидарность , на парламентских выборах! Это очень важный шаг дружественной Молдовы на пути реформ и реализации европейских стремлений!", - написал Зеленский в Twitter.

Щиро вітаю колегу Президентку 🇲🇩 @SanduMaiaMD із переконливою перемогою демократичних проєвропейських політичних сил, зокрема партії «Дія і солідарність», на парламентських виборах! Це надзвичайно важливий крок дружньої Молдови на шляху реформ і реалізації європейських прагнень! pic.twitter.com/8NiGJ6vqdn — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 12, 2021

На досрочных парламентских выборах в Молдове партия "Действие и солидарность" набрала 52,53% голосов избирателей и получила 63 мандата из 101, то есть конституционное большинство.

Также в парламент вошли блок Партии социалистов и Партии коммунистов (ПСРМ-ПКРМ) бывшего президента Игоря Додона и партия "Шор".

О выборах в Молдове и их значении для Украины - читайте в статье "Монобольшинство без Зеленского: что изменят для Украины выборы в Молдове".