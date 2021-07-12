Канцлерка Ангела Меркель повідомила, що Україна отримає від Німеччини 1,5 млн доз вакцини проти коронавірусу.

Про це Меркель заявила у понеділок в Берліні на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє "Європейська правда".

"Ми у дружних відносинах з Україною, і хочемо разом подолати виклики. І я рада, що у боротьбі з пандемією коронавірусу ми можемо обіцяти, що 1,5 млн доз вакцини будуть передані Україні. Це дуже важливий крок", - сказала Меркель.

Глава німецького уряду не уточнила, коли, а також препарат якої компанії чи компаній буде передано Україні.

Нагадаємо, Німеччина з 25 червня дозволила в'їзд вакцинованим українцям з метою відвідання близьких та друзів, а також з туристичною метою. Право в'їзду до Німеччини мають ті особи, які отримали щеплення однією з вакцин, визнаних Європейським агентством з лікарських засобів: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson&Johnson.