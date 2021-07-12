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Украина получит от Германии 1,5 млн доз вакцины против коронавируса

Понедельник, 12 июля 2021, 20:51

Канцлер Ангела Меркель сообщила, что Украина получит от Германии 1,5 млн доз вакцины против коронавируса.

Об этом Меркель заявила в понедельник в Берлине на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает "Европейская правда".

"Мы в дружных отношениях с Украиной, и хотим вместе преодолеть вызовы. И я рада, что в борьбе с пандемией коронавируса мы можем обещать, что 1,5 млн доз вакцины будут переданы Украине. Это очень важный шаг", - сказала Меркель.

Глава немецкого правительства не уточнила, когда, а также препарат какой компании или компаний будет передано Украине.

Напомним, Германия с 25 июня разрешила въезд вакцинированным украинцам с целью посещения близких и друзей, а также с туристической целью. 

Право въезда в Германию имеют те лица, которые получили прививки одной из вакцин, признанных Европейским агентством по лекарственным средствам: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.

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Германия Коронавирус Вакцины
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