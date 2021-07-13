У Лісабоні і "туристичній Мецці" Португалії усі випадки COVID-19 припадають на дельта-варіант

У районі Лісабона та популярного туристичного південного регіону Алгарве всі випадки коронавірусу припадають на більш заразний дельта-варіант, свідчать дані, оприлюднені в Португалії у вівторок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

В останні тижні кількість нових щоденних випадків захворювання в Португалії неухильно зростає.

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У своєму звіті Національний інститут охорони здоров'я Рікардо Жоржі зазначив, що дельта-варіант, вперше виявлений в Індії, становить близько 86% випадків в Португалії в цілому і 100% випадків в Лісабоні і туристичному регіоні Алгарве.

Минулого тижня Португалія ввела більш суворі заходи для боротьби з останнім сплеском випадків захворювання, в тому числі зажадала від відпочиваючих пред'явити негативний результат тесту на коронавірус, свідоцтво про вакцинацію або доказ одужання від COVID-19, щоб вони могли перебувати в готелях.

У 50 муніципалітетах діє нічна комендантська година.

Випадки захворювання почали поступово зростати після того, як в середині травня Португалія відкрилася для відвідувачів з ЄС і Великої Британії. Але щоденна смертність залишається значно нижчою, ніж була в лютому, коли діяв локдаун.

Нові випадки захворювання в основному реєструють серед молодих, невакцинованих людей, які з меншою ймовірністю можуть захворіти з ускладненнями.