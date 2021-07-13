В Лиссабоне и "туристической Мекке" Португалии все случаи COVID-19 приходятся на дельта-вариант

В районе Лиссабона и популярного туристического южного региона Алгарве все случаи коронавируса приходятся на более заразный дельта-вариант, свидетельствуют данные, обнародованные в Португалии во вторник.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

В последние недели количество новых ежедневных случаев заболевания в Португалии неуклонно растет.

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В своем отчете Национальный институт здравоохранения Рикардо Жоржи отметил, что дельта-вариант, впервые обнаруженный в Индии, составляет около 86% случаев в Португалии в целом и 100% случаев в Лиссабоне и туристическом регионе Алгарве.

На прошлой неделе Португалия ввела более строгие меры по борьбе с последним всплеском случаев заболевания, в том числе потребовала от отдыхающих предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, свидетельство о вакцинации или доказательство выздоровления от COVID-19, чтобы они могли находиться в гостиницах.

В 50 муниципалитетах действует ночной комендантский час.

Случаи заболевания начали постепенно расти после того, как в середине мая Португалия открылась для посетителей с ЕС и Великобритании. Но ежедневная смертность остается значительно ниже, чем была в феврале, когда действовал локдаун.

Новые случаи заболевания в основном регистрируют среди молодых, невакцинированных людей, которые с меньшей вероятностью могут заболеть с осложнениями.