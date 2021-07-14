Шторми і грози в Австрії та Німеччині: повалені дерева, хаос на дорогах

Швейцарія в ніч на середу пережила один з найсильніших дощів в історії під час грози, яка спричинила повінь і хаос на дорогах Цюріху.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За ніч на Цюріх випало понад 4 см дощу, а за 10 хвилин у Вальдегге, недалеко від міста, випало понад 3,1 см дощу. Ці показники близькі до рекордних 4,11 см, які випали за 10 хвилин на Лозанну під час шторму в серпні 2018 року.

Автобусні та трамвайні мережі Цюріха частково були зупинені через повалені дерева, а деякі вулиці були затоплені. Інформації про постраждалих не надходило.

Південний кантон Валле попередив людей триматися подалі від річок, оскільки рівень води піднявся.

Метеорологічна служба повідомила, що прогнозуються подальші дощі і що повені, ймовірно, посиляться, особливо навколо озер і річок. Також є попередження про зсуви.

У сусідній Німеччині сильний шторм обрушився на Баварію, в одному з районів навіть оголосили про стан катастрофи через сильну грозу і проливні дощі.

Баварський Червоний Хрест заявив, що служби екстреної допомоги не встигали відповісти на всі виклики через велику кількість людей, які телефонують за допомогою. Однак вони сказали, що рятувальники прибудуть, навіть якщо доведеться чекати.

Була перекрита основна автомагістраль, затоплені дороги і підвали будинків. Деякі жителі були змушені тимчасово покинути свої будинки. Поліція повідомила, що під час вірші постраждалих не було.