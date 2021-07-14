Штормы и грозы Австрии и Германии: поваленные деревья, хаос на дорогах

Швейцария в ночь на среду пережила один из самых сильных дождей в истории во время грозы, которая вызвала наводнение и хаос на дорогах Цюрихе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

За ночь на Цюрих выпало более 4 см дождя, а за 10 минут в Вальдегге, недалеко от города, выпало более 3,1 см дождя. Эти показатели близки к рекордным 4,11 см, которые выпали за 10 минут на Лозанну во время шторма в августе 2018 года.

Автобусные и трамвайные сети Цюриха частично были остановлены из-за поваленных деревьев, а некоторые улицы были затоплены. Информации о пострадавших не поступало.

Южный кантон Валле предупредил людей держаться подальше от рек, поскольку уровень воды поднялся.

Метеорологическая служба сообщила, что прогнозируются дальнейшие дожди и что наводнения, вероятно, усугубятся, особенно вокруг озер и рек. Также есть предупреждение об оползнях.

В соседней Германии сильный шторм обрушился на Баварию, в одном из районов даже объявили о состоянии катастрофы из-за сильной грозы и проливных дождей, сообщает DPA.

Баварский Красный Крест также заявил, что службы экстренной помощи не успевали ответить на все вызовы из-за большого числа людей, звонящих за помощью. Однако они сказали, что спасатели ответят, даже если придется ждать.

Была перекрыта основная автомагистраль, затоплены дороги и подвалы домов. Некоторые жители были вынуждены временно покинуть свои дома. Полиция сообщила, что во время стихи пострадавших не было.