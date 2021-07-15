Проливні дощі та повені у Німеччині: 6 загиблих, 50 зниклих безвісти

Щонайменше шість людей загинули у німецькій землі Рейнланд-Пфальц на заході країни через проливні дощі та повені.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Німецька поліція підтвердила загибель шістьох людей в районі Арвайлер. Також повідомляється, що близько 50 людей зникли безвісти після обвалення шести будинків.

Місцева поліція заявила, що ще близько 25 будівель у регіоні Шульда були під загрозою обвалення. "В даний час у нас на дахах незрозуміла кількість людей, яких потрібно врятувати", - заявив речник поліції Кобленца.

Проливні дощі обрушилися на захід Західної Німеччини в середу, спричинивши значну матеріальну шкоду та спонукаючи до масової евакуації. Кілька автострад були закриті.

Район Вулканейфель у Рейнланд-Пфальц був змушений ввести надзвичайний стан, оскільки кілька населених пунктів були недоступні через проливний дощ.

У місті Альтена один з рятувальників загинув, коли намагався допомогти постраждалому чоловіку, але сам потрапив у бурхливий потік води. Інший рятувальник помер на місці проведення операції. Припускають, що причиною смерті став стан здоров'я.

Через неконтрольований вихід із берегів багатьох водойм місцева влада закликала населення кількох населених пунктів залишити свої домівки. У місті Вупперталь вийшла з берегів річка Вуппер і залила частину центральних кварталів міста.