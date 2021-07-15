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Проливные дожди и наводнения в Германии: 6 погибших, 50 пропавших без вести

Четверг, 15 июля 2021, 10:14

По меньшей мере шесть человек погибли в немецкой земле Рейнланд-Пфальц на западе страны из-за проливных дождей и наводнения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Немецкая полиция подтвердила гибель шести человек в районе Арвайлер. Также сообщается, что около 50 человек пропали без вести после обрушения шести домов.

 

Местная полиция заявила, что еще около 25 зданий в регионе Шульда были под угрозой обрушения. "В настоящее время у нас на крышах неизвестное количество людей, которых нужно спасти", - заявил представитель полиции Кобленца.

Проливные дожди обрушились на запад Германии в среду, вызвав значительный материальный ущерб и побуждая к массовой эвакуации. Несколько автострад были закрыты.

 

Район Вулканейфель в Рейнланд-Пфальц был вынужден ввести чрезвычайное положение, поскольку несколько населенных пунктов были недоступны из-за проливного дождя.

В городе Альтена один из спасателей погиб, когда пытался помочь пострадавшему мужчине, но сам попал в бурный поток воды. Другой спасатель скончался на месте проведения операции. Предполагают, что причиной смерти стало состояние здоровья.

Из-за неконтролируемого выхода из берегов многих водоемов местные власти призвали население нескольких населенных пунктов покинуть свои дома. В городе Вупперталь вышла из берегов река Вуппер и залила часть центральных кварталов города.

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