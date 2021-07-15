В результате наводнений и оползней в Турции шесть человек погибли, двое пропали без вести
По меньшей мере шесть человек погибли и двое пропали без вести после проливных дождей на северо-восточном побережье Черного моря в Турции.
Об этом заявил в четверг министр здравоохранения Турции, пишет "Европейская правда" со ссылкой на AP.
Сильные ливни прошли в провинции Ризе поздно вечером в среду, смывая автомобили и приведя к обрушению нескольких домов.
На видео из этого региона также были сняты оползни земли, уничтожили чайные плантации.
По сообщению государственного агентства Anadolu, 75-летняя женщина была найдена мертвой среди обломков своего трехэтажного дома в городе Ризе.
Спасатели также обнаружили тела трех человек, погибших в результате селей, частично разрушивших деревянный дом.
Среди жертв также главный управляющий соседнего села Асмалирмак, который погиб после того, как его смыло бурными водами.
По словам министра здравоохранения Фахреттина Коджи, спасательные команды, отправленные в регион, искали двух человек, которые считаются пропавшими без вести. Еще один человек был госпитализирован.
Из-за проливных дождей отрезан доступ к десяткам сел, населенные пункты остались без электричества.
Более ста человек были эвакуированы из их домов.
Как сообщалось, недавние наводнения нанесли ужасный ущерб Германии. Число подтвержденных погибших в результате наводнений достигло 42, десятки людей до сих пор ищут.