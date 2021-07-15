В результате наводнений и оползней в Турции шесть человек погибли, двое пропали без вести

По меньшей мере шесть человек погибли и двое пропали без вести после проливных дождей на северо-восточном побережье Черного моря в Турции.

Об этом заявил в четверг министр здравоохранения Турции, пишет "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Сильные ливни прошли в провинции Ризе поздно вечером в среду, смывая автомобили и приведя к обрушению нескольких домов.

На видео из этого региона также были сняты оползни земли, уничтожили чайные плантации.

Фото: Anadolu

По сообщению государственного агентства Anadolu, 75-летняя женщина была найдена мертвой среди обломков своего трехэтажного дома в городе Ризе.

Спасатели также обнаружили тела трех человек, погибших в результате селей, частично разрушивших деревянный дом.

Среди жертв также главный управляющий соседнего села Асмалирмак, который погиб после того, как его смыло бурными водами.

Фото: Anadolu

По словам министра здравоохранения Фахреттина Коджи, спасательные команды, отправленные в регион, искали двух человек, которые считаются пропавшими без вести. Еще один человек был госпитализирован.

Из-за проливных дождей отрезан доступ к десяткам сел, населенные пункты остались без электричества.

Более ста человек были эвакуированы из их домов.

Как сообщалось, недавние наводнения нанесли ужасный ущерб Германии. Число подтвержденных погибших в результате наводнений достигло 42, десятки людей до сих пор ищут.