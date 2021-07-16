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У Бельгії зросла кількість загиблих в результаті повеней

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У Бельгії зросла кількість загиблих в результаті повеней

П'ятниця, 16 липня 2021, 11:31

Кількість загиблих в результаті повеней у Бельгії зросла до 15, четверо вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Le Soir.

Влада міста Труоз у п’ятницю вранці підтвердила загибель ще трьох людей, раніше йшлося про 12 загиблих. Чотири людини вважаються зниклими безвісти.

 

У Валлонії понад 21 тисячі людей не мають електроенергії через негоду. Вода з-під крана вважається непридатною для пиття через погодні умови у двох муніципалітетах провінції Льєж.

Залізничне сполучення на півдні країни досі не відновлене. Влада поки не може оцінити масштаби збитків, тому що до багатьох районів неможливо дістатися.

 

Автобусне сполучення у провінціях Фламандський Брабант та Лімбург працює з перебоями.

Як повідомлялося, у сусідній Німеччині в результаті повеней загинули щонайменше 80 людей, більше тисячі вважаються зниклими.

Наслідки негоди дивіться у відео на нашому Youtube-каналі

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