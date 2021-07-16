У Швейцарії через дощі рівень води у річках та озерах піднявся до критичного

Озера і річки в центральних кантонах Швейцарії, таких як Берн і Люцерн, досягли небезпечного рівня, і метеорологи попереджають, що дощ не припиниться до понеділка.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Swiss Info.

Після сильного дощу в п'ятницю найвищий рівень небезпеки зберігся для озер Люцерн, Тун і Біль.

У п'ятницю вдень річка Ааре в Берні також піднялася до рівня 5 з потоком води 560 кубічних метрів на секунду. Для порівняння, під час великих повеней в 1999 і 2005 роках Ааре несла трохи більше 600 кубометрів води на секунду.

За словами влади, повінь навколо озера Біль була "неминучою". Вони закликали людей триматися подалі від берегів озера і річок і порадили їм відключити електричне обладнання і винести цінні предмети з кімнат, які може затопити. Але, за їхніми словами, відкачувати підвали через велику кількість води немає сенсу.

Рівень Цюріхського озера також піднявся, але ситуація менш критична (рівень небезпеки повеней 4 з 5). За заявою кантональної влади, деякі будинки на березі озера можуть бути затоплені.

Рівень води в Рейні в Базелі також підвищений. У центральних швейцарських кантонах Швіц і Урі в четвер вночі пройшов сильний дощ, в результаті якого були затоплені і закриті основні дороги.

За даними поліції, постраждалих в Швейцарії немає, на відміну від сусідніх Німеччини та Бельгії.

Як повідомлялося, у Німеччині підтверджено загибель понад 100 людей в результаті повеней у Північному Рейні-Вестфалії та Рейнланд-Пфальці. Міністерство оборони Німеччини оголосило режим військової катастрофи через повені.

У Бельгії кількість загиблих у результаті повеней зросла до 23.