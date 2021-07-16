В Швейцарии из-за дождей уровень воды в реках и озерах поднялся до критического

Озера и реки в центральных кантонах Швейцарии, таких как Берн и Люцерн, достигли опасного уровня, и метеорологи предупреждают, что дождь не прекратится до понедельника.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swiss Info.

После сильного дождя в пятницу высокий уровень опасности сохранился для озер Люцерн, Тун и Биль.

В пятницу днем ​​река Ааре в Берне также поднялась до уровня 5 с потоком воды 560 кубических метров в секунду. Для сравнения, во время больших наводнений в 1999 и 2005 годах Ааре несла чуть более 600 кубометров воды в секунду.

По словам властей, наводнение вокруг озера Биль "неизбежно". Они призвали людей держаться подальше от берегов озера и рек и посоветовали им отключить электрооборудование и вынести ценные предметы из комнат, которые может затопить. Но, по их словам, откачивать подвалы из-за большого количества воды нет смысла.

Уровень Цюрихского озера также поднялся, но ситуация менее критическая (уровень опасности наводнений 4 из 5). По заявлению кантонской власти, некоторые дома на берегу озера могут быть затоплены.

Уровень воды в Рейне в Базеле также повышен. В центральных швейцарских кантонах Швиц и Ури в четверг ночью прошел сильный дождь, в результате которого были затоплены и закрыты основные дороги.

По данным полиции, пострадавших в Швейцарии нет, в отличие от соседних Германии и Бельгии.

Как сообщалось, в Германии подтверждена гибель более 100 человек в результате наводнений в Северном Рейне-Вестфалии и Рейнланд-Пфальце. Министерство обороны Германии объявило режим военной катастрофы из-за наводнения.

В Бельгии число погибших в результате наводнений возросло до 23.