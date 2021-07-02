Чехія зобов’язала невакцинованих громадян тестуватись після повернення з-за кордону

Чехія зобов’язала здавати тест на коронавірус усіх своїх громадян, які повертаються із закордонних відпусток і ще не завершили курс вакцинації.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на IDNES, про це оголосив міністр охорони здоров’я Адам Войтех.

Вимога почне діяти з 9 липня. У разі повернення з країн, які відносять до "зеленої" або "помаранчевої" зони, необхідно буде заповнювати спеціальну форму і надати негативний результат антиген-тесту, зробленого не раніше 48 годин до приїзду, або ПЛР-тесту, не давнішого 72 годин.

У разі повернення з "червоних" країн, необхідно надати негативний результат ПЛР-тесту і 5 днів залишатися в самоізоляції.

Ці вимоги не поширюються на людей, які завершили курс вакцинації або перехворіли на коронавірус менш ніж пів року тому.

Наступного тижня уряд вирішуватиме, чи рекомендувати з 12 липня утриматись від поїздок до Британії у зв’язку з поширенням штаму "Дельта", вперше виявленого в Індії. 29 червня МОЗ вже видав заборону на подорожі до Росії і Тунісу.

Коефіцієнт поширення коронавірусу у Чехії (скільки людей в середньому інфікує один хворий) 30 червня вперше за три місяці перевищив 1.