Чехия обязала невакцинированных граждан тестироваться после заграничных отпусков

Чехия обязала сдавать тест на коронавирус всех своих граждан, возвращающихся из зарубежных отпусков и еще не завершивших курс вакцинации.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на IDNES, об этом объявил министр здравоохранения Адам Войтех.

Требование начнет действовать с 9 июля. В случае возвращения из стран, которые относят к "зеленой" или "оранжевой" зоне, необходимо будет заполнять специальную форму и предоставить отрицательный результат антиген-теста, сделанного не ранее 48 часов до приезда, или ПЦР-теста, не давнего 72 часов.

В случае возвращения из "красных" стран, необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста и пять дней оставаться в самоизоляции.

Эти требования не распространяются на людей, которые завершили курс вакцинации или переболели коронавирусом менее чем полгода назад.

На следующей неделе правительство будет решать, рекомендовать ли с 12 июля воздержаться от поездок в Британию в связи с распространением штамма "Дельта", впервые обнаруженным в Индии. 29 июня Минздрав уже выдал запрет на путешествия в Россию и Тунис.

Коэффициент распространения коронавируса в Чехии (сколько людей в среднем инфицирует один больной) 30 июня впервые за три месяца превысил 1.