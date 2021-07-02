Вибух на НПЗ в Румунії: один загиблий, кілька постраждалих

В результаті вибуху на найбільшому нафтопереробному заводі Румунії загинула одна людина.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Міністр внутрішніх справ Лучан Боде повідомив, що близько 15.00 пожежу ліквідували.

"Ця трагедія могла обернутися катастрофою", - сказав міністр.

В результаті вибуху, за даними влади, один чоловік загинув, ще 4 постраждали. Вони знаходились надворі на платформі, на якій було різне промислове обладнання.

Державний секретар Рейд Арафат уточнив, що перший дзвінок про вибух був зареєстрований о 12:16, а пожежники прибули за 8 хвилин. Одна людина отримала опіки на 45% тіла, а інша - опіки на 25% тіла. Дві людини отримали легкі травми. Загиблий – 32-річний чоловік.

За першою інформацією, причиною вибуху могла стати тріщина в трубі. Об’єкт був капітально відремонтований минулого року.

Більше 100 пожежників та рятувальників були задіяні в ліквідації наслідків вибуху і пожежі.

Як повідомлялося, в п’ятницю поблизу румунського міста Констанца стався вибух на найбільшому в країні нафтопереробному заводі "Петромідія".