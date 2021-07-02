Взрыв на НПЗ в Румынии: один погибший, несколько пострадавших

В результате взрыва на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе Румынии погиб один человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Министр внутренних дел Лучан Боде сообщил, что около 15.00 пожар был ликвидирован.

"Эта трагедия могла обернуться катастрофой", - сказал министр.

В результате взрыва, по данным властей, один человек погиб, еще четверо пострадали. Они находились на улице на платформе, на которой было разное промышленное оборудование.

Государственный секретарь Рейд Арафат уточнил, что первый звонок о взрыве был зарегистрирован в 12:16, а пожарные прибыли спустя 8 минут. Один человек получил ожоги 45% тела, другой - ожоги 25% тела. Два человека получили легкие травмы. Погибший - 32-летний мужчина.

Согласно первой информации, причиной взрыва могла стать трещина в трубе. Объект был капитально отремонтирован в прошлом году.

Более 100 пожарных и спасателей были задействованы в ликвидации последствий взрыва и пожара.

Как сообщалось, в пятницу вблизи румынского города Констанца произошел взрыв на крупнейшем в стране нефтеперерабатывающем заводе "Петромидия".