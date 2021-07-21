Орбан ініціював референдум про захист дітей після вимог ЄС скасувати закон проти ЛГБТ

Уряд Угорщини ініціює референдум про захист дітей на тлі вимог Європейського Союзу змінити недавні поправки до законів про освіту і захист дітей, пов'язані з забороною ЛГБТ-тематики.

Про це заявив прем'єр-міністр Віктор Орбан, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на 444.hu.

"В останні тижні Брюссель явно атакував Угорщину через закон про захист дітей. Угорський закон не дозволяє сексуальну пропаганду в дитячих садах, школах, на телебаченні і в рекламі", - сказав Орбан.

Однак він не навів жодних прикладів того, щоб хто-небудь коли-небудь займався конкретною "сексуальною пропагандою" в угорському освітньому закладі.

Раніше керівник адміністрації прем’єра Угорщини Гергей Гуйяш також не міг ні навести приклади, ні навіть пояснити, що взагалі означає концепція пропаганди гомосексуалізму в ухваленому законодавстві.

За словами Орбана, Брюссель зараз вимагає поправок до Закону про освіту і правилам захисту дітей, а також хоче домогтися того, що, на його думку, вже є практикою в ЄС зі статевого виховання, що проводиться ЛГБТ-активістами.

Угорський прем'єр провів паралелі з референдумом п'ять років тому, коли уряд відмовився приймати біженців.

Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн попередила Угорщину, що вона повинна скасувати закон, інакше їй загрожують серйозні санкції.

Законодавство, внесене Орбаном, піддалося різкій критиці з боку лідерів ЄС на саміті в минулому місяці. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте закликав Будапешт поважати цінності толерантності ЄС або вийти з блоку.