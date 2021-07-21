Орбан инициировал референдум о защите детей после требований ЕС отменить закон против ЛГБТ

Правительство Венгрии инициирует референдум о защите детей на фоне требований Европейского Союза изменить недавние поправки в законы об образовании и защите детей, связанные с запретом ЛГБТ-тематики.

Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на 444.hu.

"В последние недели Брюссель явно атаковал Венгрию из-за закона о защите детей. Венгерский закон не позволяет сексуальную пропаганду в детских садах, школах, на телевидении и в рекламе", - сказал Орбан.

Однако он не привел никаких примеров того, чтобы кто-нибудь когда-нибудь занимался конкретной "сексуальной пропагандой" в венгерском образовательном учреждении.

Ранее руководитель администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш также не мог ни привести примеры, ни даже объяснить, что вообще означает концепция пропаганды гомосексуализма в принятом законодательстве.

По словам Орбана, Брюссель сейчас требует поправок в Закон об образовании и правила защиты детей, а также хочет добиться того, что, по его мнению, уже является практикой в ​​ЕС по половому воспитанию, проводимой ЛГБТ-активистами.

Венгерский премьер провел параллели с референдумом пять лет назад, когда правительство отказалось принимать беженцев.

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила Венгрию, что она должна отменить закон, иначе ей грозят серьезные санкции.

Законодательство, внесенное Орбаном, подверглось резкой критике со стороны лидеров ЕС на саммите в прошлом месяце. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал Будапешт уважать ценности толерантности ЕС или выйти из блока.