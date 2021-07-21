У Словаччині на зустрічі із Папою Римським пускатимуть лише повністю вакцинованих

Тільки повністю вакциновані від коронавірусу люди зможуть відвідати зустріч з Папою Римським Франциском, який приїде до Словаччини у вересні.

Про це заявив глава МОЗ Словаччини Владімір Ленгварський, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Приймаючи це рішення, ми хочемо зробити візит Святішого Отця до Словаччини духовним досвідом для якомога більшої кількості людей", - пояснив міністр.

Масові заходи з цього приводу будуть відкритими для більшої кількості людей, ніж дозволяють чинні коронавірусні правила.

Рішення означає, що невакцинованим людям залишається лише 11 днів, щоб повністю щепитися вакцинами Pfizer або Moderna, якщо вони хочуть відвідати захід.

Візит Папи може збільшити рівень вакцинації, оскільки до 76% словаків вважають себе християнами. Тому очікується, що багато громадян Словаччини захочуть прийти на заходи з Папою Римським.

У Словаччині лише 40% населення отримало першу дозу, з яких 34% повністю вакциновані.

Папа Римський проведе три дні у Словаччині з 12 по 15 вересня. Окрім трьох найбільших словацьких міст (Братислави, Кошице, Прешова), він також відвідає відоме місце паломництва Шаштін. Це буде пастирський візит, а це означає, що Папа проведе кілька мес і зустрінеться з вірянами.