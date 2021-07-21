В Словакии на встречу с Папой Римским будут пускать только полностью вакцинированных

Только полностью вакцинированные от коронавируса люди смогут посетить встречу с Папой Римским Франциском, который приедет в Словакию в сентябре.

Об этом заявил глава Минздрава Словакии Владимир Ленгварский, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Принимая это решение, мы хотим сделать визит Папы в Словакию духовным опытом для как можно большего количества людей", - пояснил министр.

Массовые мероприятия по этому поводу будут открыты для большего количества людей, чем позволяют действующие коронавирусные правила.

Решение означает, что невакцинированным людям остается только 11 дней, чтобы полностью привиться вакцинами Pfizer или Moderna, если они хотят посетить мероприятие.

Визит Папы может увеличить уровень вакцинации, поскольку до 76% словаков считают себя христианами. Поэтому ожидается, что многие граждане Словакии захотят прийти на мероприятия с Папой Римским.

В Словакии лишь 40% населения получило первую дозу, из которых 34% полностью вакцинированы.

Папа Римский проведет в Словакии три дня, с 12 по 15 сентября. Помимо трех крупнейших словацких городов (Братиславы, Кошице, Прешова), он также посетит известное место паломничества Шаштин. Это будет пастырский визит, а это значит, что Папа проведет несколько месс и встретится с верующими.