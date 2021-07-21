Правительство Бельгии под угрозой распада из-за голодающих мигрантов

Сотни мигрантов без документов, которые голодают в Брюсселе в течение последних двух месяцев, требуя прав на жительство, начали отказываться от воды, поэтому бельгийское правительство оказалось под угрозой распада.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Около 400 мигрантов, многие из которых годами находятся в Бельгии, уже обессилены после отказа от пищи с 23 мая, и три четверти из них в пятницу решили прекратить принимать воду или солевой раствор.

Медицинская благотворительная организация, которая занимается мигрантами в двух университетах и ​​церкви, Medecins Sans Frontieres (MSF), заявила, что они могут умереть через несколько дней. Отмечается, что многие потеряли надежду и испытывают суицидальные настроения.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо отказался делать какие-либо исключения из привычных процедур предоставления убежища и иммиграции для голодающих.

Но две из семи коалиционных партий, социалисты и "зеленые", говорят, что он слишком жесток. Они утверждают, что если кто-то погибнет, они выйдут из коалиции, сделав правительство нежизнеспособным.

В основном голодают мигранты из Южной Азии и Северной Африки, некоторые находятся в Бельгии уже более десяти лет.

Несмотря на то, что до недавнего времени им удавалось зарабатывать на жизнь, они непропорционально пострадали от локдауна, заставившего многие кафе, рестораны и другие предприятия закрыться, и не могли требовать помощи из-за своего незадокументированного статуса.

Самми Махди, младший министр по делам убежища и миграции, определил место, куда мигранты могут ехать, чтобы получить информацию о своих правах и способах получения официального статуса.

"Мы не будем проводить отдельную политику в отношении людей, которые бастуют или занимают помещения", - сказал Махди.

"В нашей стране находится 150 000 мигрантов без документов, и не было бы правильно по-другому относиться к 400 людей", - добавил он.