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Макрон скликає раду з питань оборони через шпигунську програму Pegasus

Четвер, 22 липня 2021, 10:56

Президент Франції Еммануель Макрон проведе в четвер спеціальне засідання ради з питань оборони, щоб обговорити розслідування справи про шпигунське програмне забезпечення Pegasus.

Про  це заявив речник уряду Франції Габріель Аттал, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Аттал заявив про прогрес у розслідуванні після того, як Amnesty International  та група міжнародних медіа-організацій заявили, що шпигунське програмне забезпечення, виготовлене та ліцензоване компанією, що базується в Ізраїлі, було використано для злому смартфонів, що належать журналістам, урядовцям та правозахисникам.

"Президент проведе сьогодні вранці спеціальне засідання ради оборони в Єлисейському (палаці) щодо справи Pegasus  та кібербезпеки", - сказав Аттал.

Французька щоденна газета Le Monde повідомила раніше, що за допомогою шпигунської програми Pegasus могли стежити у тому числі за смартфонами президента Франції Еммануеля Макрона і низки французьких міністрів.  Програму нібито застосували спецслужби Марокко.

Прем'єр-міністр Жан Кастекс заявив, що Макрон закликав провести низку розслідувань у справі.

"Президент дуже уважно стежить за справою", - сказав Аттал.

Програмне забезпечення Pegasus ізраїльської NSO Group вважається однією з найкращих шпигунських програм для смартфонів. Стеження може вестися у реальному часі та обходити шифрування месенджерів. Компанія продає програму виключно урядовим відомствам та для боротьби з тероризмом і злочинністю.

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