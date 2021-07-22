Кулеба щодо угоди США та Німеччини: гра не завершилася, а перейшла в овертайм

Оголошення умов німецько-американської угоди щодо газопроводу "Північний потік-2" не означає завершення процедурних дій щодо нього з боку України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба під час поїздки на Донбас з угорським колегою Петером Сійярто.

"Гра вчора не завершилася. Гра з основного часу була переведена в овертайм. Але є ще два тайми, а як треба то і серія післяматчевих пенальті, щоб захистити інтереси України. Тому не треба розцінювати заяву США та Німеччини як кінець історії. Попереду ще багато речей: сертифікація "Північного потоку-2", страхування і головне, як виконуватимуться ті речі, які записані в заяві", - сказав Кулеба.

Міністр нагадав, що в середу Україна не лише виступила із політичної заявою щодо домовленості США та Німеччини, але і зробили юридичний крок, ініціювавши консультації з Євросоюзом.

"Ми поставимо запитання, яким чином бачать наші партнери імплементацію цих домовленостей, щоб вони не ослаблювали енергетичну безпеку України і Центральної Європи загалом. Друге, вчорашня заява не вирішує питання безпеки України, яка безпосередньо страждає від запуску "Північного потоку-2". І це наша головна претензія – там недостатньо чітко конкретні речі написані в безпековому блоці", - додав глава МЗС.

На консультаціях, за словами Кулеби, також обговорюватимуть, яким чином "Північний потік-2" буде заведений під дію Третього енергетичного пакету ЄС та багато інших питань.

"Ми маємо провести ці консультації, щоб встановити, чи є ознаки порушення "Північним потоком-2" права ЄС і принципу солідарності, а також відповідної норми угоди про асоціації", - пояснив Кулеба.

Нагадаємо, 21 липня США та Німеччина оголосили, що офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", опублікувавши спільну декларацію з обіцянками Україні.

Україна та Польща відреагували спільною заявою, у якій запевнили, що працюватимуть разом зі своїми союзниками та партнерами над протидією запуску "Північного потоку-2", допоки не будуть розроблені рішення для подолання безпекової кризи, пов'язаної із газопроводом.

Київ ініціював консультації з Єврокомісією та Німеччиною щодо "Північного потоку-2", оскільки наполягає, що він загрожує безпеці України і порушує принципи диверсифікації Енергетичного Союзу ЄС.

Детальніше читайте у статті - За лаштунками газової поразки: як з'явилася та що змінить для України угода про Nord Stream 2