Греція планує грошові бонуси для лікарів, які проводять щеплення

На тлі поширення більш заразного варіанту коронавірусу, уряд Греції пропонує грошові бонуси лікарям та фармацевтам, які проводять щеплення проти Covid-19, намагаючись пришвидшити загальнонаціональну програму щеплення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Міністр охорони здоров’я Греції Василіс Кікіліас уточнив, що лікарі отримуватимуть 10 євро за кожне призначення вакцинації.

Крім того, уряд буде платити лікарям 20 євро за кожен укол, зроблених на їх робочому місці, і 50 євро за щеплення вдома для людей, які не можуть покинути свої ліжка через хворобу чи інвалідність.

Раніше повідомлялося, що Греція запропонує молоді готівкову картку на суму 150 євро в обмін на отримання першої дози вакцини від коронавірусу до кінця року.

В останні тижні в Греції зростає кількість інфекцій, що змушує уряд зобов'язати вакцинацію медичних працівників та співробітників будинків престарілих і ввести нові обмеження по всій країні, в тому числі дозволити тільки вакцинованим клієнтам відвідувати в приміщеннях ресторани і клуби.