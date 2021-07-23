Греция планирует денежные бонусы для врачей, которые делают прививки

На фоне распространения более заразного варианта коронавируса, правительство Греции предлагает денежные бонусы врачам и фармацевтам, которые делают прививки против Covid-19, пытаясь ускорить общенациональную программу вакцинации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Министр здравоохранения Греции Василис Кикилиас уточнил, что врачи будут получать 10 евро за каждое назначение вакцинации.

Кроме того, правительство будет платить врачам 20 евро за каждый укол, сделанный на их рабочем месте, и 50 евро за прививки дома для людей, которые не могут покинуть свои кровати из-за болезни или инвалидности.

Ранее сообщалось, что Греция предложит молодежи наличную карточку на сумму 150 евро в обмен на получение первой дозы вакцины от коронавируса до конца года.

В последние недели в Греции растет число инфекций, что заставляет правительство сделать обязательной вакцинацию медицинских работников и сотрудников домов престарелых и ввести новые ограничения по всей стране, в том числе позволить только вакцинированным клиентам посещать в помещениях рестораны и клубы.