Франція і Греція зробили обов’язковою вакцинацію медичних працівників

У Франції і Греції вакцинацію працівників сфери охорони здоров’я зробили обов’язковою.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Розкриваючи масштабні заходи для боротьби зі сплеском інфекцій, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вакцинація наразі не буде обов'язковою для широкої громадськості, але наголосив, що обмеження будуть зосереджені на тих, хто не щеплений.

"Ми повинні йти до вакцинації всіх французів, це єдиний шлях до нормального життя", - сказав Макрон у телезверненні до нації.

Міністр охорони здоров'я Олів'є Веран заявив, що медичним працівникам не дозволять виходити на роботу та не виплачуватимуть заробітну плату, якщо вони не будуть щеплені проти COVID-19 до 15 вересня.

"До 15 вересня всі медичні працівники повинні отримати другу дозу", - сказав він.

Вакцинація також буде обов’язковою для людей, які працюють у будинках престарілих.

Обов’язкова вакцинація для медичних працівників та інших фахівців, які контактують з людьми, вразливими до COVID-19, не є широко поширеною в Європі, і Макрон раніше виключив її для Франції.

Щеплення проти COVID-19 будуть обов'язковими для медичних працівників та персоналу будинків престарілих і в Греції, оскільки нові зараження в країні продовжують зростати, заявив у понеділок прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс.

Заходи щодо персоналу будинків для престарілих вступають в силу негайно, тоді як медичним працівникам доведеться робити щеплення з 1 вересня, сказав він.

"Країна не закриється знову через деяких", - сказав він у телезверненні, в якому оголосив про заходи.

"Не Греції загрожує небезпека, а нещепленим грекам" – додав прем’єр.

Міцотакіс також оголосив про нові обмеження щодо стримування розповсюдження вірусу.