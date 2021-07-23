Італійці масово реєструються на щеплення через вимогу ковід-сертифікату в ресторанах

Після урядового рішення з 6 серпня зробити ковід-сертифікати обов'язковими для відвідання ресторанів та низки інших можливостей, італійці почали масово записуватися на щеплення.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Ansa.

У П’ємонті через кілька годин після цієї новини, темпи запису на щеплення подвоїлися. "Щогодини ми реєструємо на порталі удвічі більше записів, ніж в середньому у попередні дні", - розповів губернатор Альберто Чіріо.

У регіоні Лаціо повідомили, що з вечора попереднього дня зареєстрували 38 тисяч бажаючих вакцинуватися.

У Ломбардії записалося 49 тисяч людей - на 30 тисяч більше, ніж за день до того.

В Кампанії повідомили, що замість традиційних 4-5 тисяч людей за день напередодні ввечері за лічені години зареєструвались 10 тисяч, а до 4 ранку - ще додаткові 8 тисяч охочих.

В той же час, у деяких регіонах не зафіксували надто різкого "стрибка" кількості реєстрацій.

Нагадаємо, з 6 серпня ковід-сертифікат, що посвідчує щеплення або негативний тест, стане обов’язковим для входу в ресторани в приміщенні та споживання за столом навіть у барах.

Зелений сертифікат також буде необхідний для тренажерних залів та театрів, кінотеатрів та спортивних і культурних заходів, для участі у змаганнях.

У Франції за ніч після такого оголошення на щеплення записалися майже мільйон людей.